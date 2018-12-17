Екатеринбург, 17 декабря, 2018, 10:38 — ИА Регнум. В Свердловской области на выплату компенсаций льготным категориям граждан при переходе с аналогового телевизионного вещания на цифровое выделят порядка 140 млн рублей. Соответствующие расходы предусмотрены в бюджете региона на 2019 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информационной политики Свердловской области.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. CCCР Телевидение

Как сообщил в ходе совместного заседания руководства региона с главами муниципалитетов на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» вице-губернатор Азат Салихов, в Свердловской области полный отказ от аналогового вещания запланирован на начало июня 2019 года.

Финансовая помощь по замене оборудования будет представлена членам малоимущих семей и малоимущим одиноко проживающим гражданам (всего порядка 50 тыс. свердловчан). Глава региона Евгений Куйвашев призвал мэров донести эту информацию до жителей своих муниципалитетов.

Напомним, что в 2019 году в России должен быть осуществлен полномасштабный запуск цифрового эфирного наземного вещания, что даст 98,4% населения страны бесплатный доступ к 20 обязательным общедоступным телеканалам и трем радиоканалам. В Свердловской области охват цифровым вещанием составляет 98% территорий. Остальным жителям труднодоступных и отдалённых посёлков цифровое телевизионное вещание будет налажено через спутниковые антенны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» проходит совещание руководства региона с главами муниципалитетов. В ходе открытия заседания губернатор Евгений Куйвашев представил своего нового заместителя Сергея Бидонько, приступившего 17 декабря к выполнению своих обязанностей. Чиновнику предстоит курировать информационную и внутреннюю политику в регионе.

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