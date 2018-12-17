Ханой, 17 декабря, 2018, 10:38 — ИА Регнум. В честь празднования 63-летия установления дипотношений между Индонезией и Вьетнамом в Ханое прошла выставка моды «International Fashion Fair 2018», сообщает Antaranews.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». реж Леонид Гайдай. 1968. СССР Легким движением руки брюки превращаются в элегантные шорты

Известно, что на выставке были представлены 34 индонезийских бренда. В мероприятии также приняли участие послы и представители дипломатических миссий в Ханое, представители министерств и ведомств Вьетнама, а также министерства торговли и министерства иностранных дел Индонезии.

Посол Индонезии в Ханое Ибн Хади назвал это событие «дипломатией моды», а также выразил надежду на то, что к 2020 году двусторонняя торговля достигнет 10 млрд долларов США.

В настоящее время объем двусторонней торговли между Индонезией и Вьетнамом вырос до 6,3 млрд долларов США.

Напомним, мероприятие «International Fashion Fair 2018» проходит с 13 по 18 декабря 2018 года в международном выставочном центре в Ханое.