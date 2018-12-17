Ереван, 17 декабря, 2018, 09:53 — ИА Регнум. На Новый год приток российских туристов в Армению увеличится по сравнению с прошлым годом на 76%. Об этом на своей странице в Facebook написал и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, ссылаясь на публикацию газеты «Известия».

yerevan.am Новогодний Ереван

По его словам, с большим отрывом Армения занимает первое место у россиян на новогодние праздники.

«Это, конечно, шанс для множества армянских бизнесменов осуществить свою часть экономической революции и создать прочные основы для более мощного туристического бума летом», — написал Пашинян.

Газета «Известия» со ссылкой на данные агентства OZON. travel сообщила, что Армения стала самым популярным туристическим направлением для россиян на новогодние праздники.

«Первое место среди зарубежных стран занимает Армения — в этом году спрос на нее по сравнению с 2017-м увеличился на 76%», — сообщили в агентстве.

Увеличению спроса способствует снижение стоимости билетов на 12%, а также относительно недорогое проживание и сервис внутри Армении.

На втором месте оказалась Германия. Спрос на это направление также вырос на 27% при незначительном снижении стоимости билета на 6%. Тройку лидеров замкнул Таиланд, даже несмотря на снижение спроса на 6% по сравнению с 2017 годом.