Москва, 17 декабря, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Воздействие на рубль в начале наступившей недели противоречиво. Реакция рынка на повышение ключевой ставки ЦБ РФ остаётся сдержанной. С одной стороны, её увеличение укрепляет рубль. Но с другой стороны, регулятор объявил о возобновлении покупок валюты Минфином, приостановленных в декабре. Этот фактор играет против рубля сильнее, чем рост ставки — за него, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Среди других драйверов воздействия на российскую валюту 17 декабря нужно отметить некоторое ослабление доллара на рынке Форекс. Агрегатный индекс доллара DX падает в понедельник ниже 97 пунктов после повышения до 97,7 пункта в конце прошлой недели. Это поддержит и рубль. Но в противоположную сторону действует некоторое ослабление нефтяных цен в понедельник с $61,5 к $60,4 за баррель Brent.

«Поскольку значимых событий на 17 декабря не запланировано, рубль сегодня будет, вероятно, находиться в равновесии под воздействием указанных противоположных факторов. Способны сохраниться сложившиеся узкие диапазоны последних дней в паре доллар/рубль 66−67,2 руб., евро/рубль — 74,6−76,4 руб.», — считает эксперт.

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