Москва, 17 декабря, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Граждан России, выезжающих в Соединенные Штаты, предупреждают о вспышке острой респираторной инфекции на территории штата Мериленд на востоке страны. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.

Цитата из м/ф «Трое из Простаквашино». реж Владимир Попов. 1978. СССР Больной

В ведомстве отметили, что, по данным Центра по контролю за инфекционными заболеваниями США вспышка инфекции, вызванная аденовирусом HAdV7, продолжается в Университете штата Мериленд.

«К 1 декабря количество заболевших достигло 22, один из которых 18 ноября скончался», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября стало известно, что в 29 штатах США зарегистрирована вспышка заболеваемости острой кишечной инфекцией, причиной стал возбудитель сальмонеллеза.

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