Пекин, 17 декабря, 2018, 09:41 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в конференции, посвященной 40-й годовщине начала реформ открытости в Китае, сообщает 16 декабря агентство Синохуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Конференция, намеченная на 18 декабря, пройдет в Зале народных собраний в Пекине. Ее начало назначено на 10:00 по Пекинскому времени. В конференции примет участие лично генеральный секретарь ЦК Компартии Китая и председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин, который выступит с приветственной речью.

Напомним, что реформы открытости или политика реформ и открытости стартовали в Китае в 1978 году по инициативе Дэн Сяопина. Реформы подразумевают плавный переход китайской экономики на рыночные рельсы. При этом, говорится о построении «социализма с китайской спецификой» или «социалистической рыночной экономики».