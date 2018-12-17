Аддис-Абеба, 17 декабря, 2018, 22:11 — ИА Регнум. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Эфиопии Мелес Алем сообщил, что 1247 иностранцев эфиопского происхождения получили удостоверения личности граждан Эфиопии, поскольку у них ярко выражено чувство национализма, преданности и любви к Эфиопии. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство ENA.

Limboko Гражданин Эфиопии

Власти Эфиопии предоставили удостоверения личности для 688 бета-израильтян — представителей общины эфиопских евреев, проживающих в северной и северо-западной части страны. Около ста растафарианцев — представителей общины, которые живут в Шашемене, в 250 км от Аддис-Абебы — также получили ID-карты.

Дополнительно ID-карты получили еще 460 иностранных граждан, которые привнесли инвестиции в экономику Эфиопии. Ими стали граждане Греции, Италии и Армении.

Г-н Алем заявил, что страна будет прилагать усилия для предоставления постоянного удостоверения личности иностранцам, которые любят Эфиопию и считают себя ее гражданами. Власти страны также намерены предоставить паспорта для более чем 40 000 эфиопов, не имеющих документов и проживающих в изгнании.

По его словам, на данный момент уже более 1000 эфиопов, имеющих иностранное гражданство, получили удостоверения личности с указанием места своего рождения — Эфиопии. Они являются одними из многих эфиопов, которые изменили свою национальную принадлежность, чтобы легко получить убежище за рубежом в годы диктатуры Менгисту Хайлемариама.