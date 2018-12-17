Париж, 17 декабря, 2018, 09:26 — ИА Регнум. Уступки «жёлтым жилетам», на которые пошли власти Франции, обойдутся бюджету страны порядка €10 млрд. Об этом в интервью изданию Echos заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп.

(сс) Dmitry Dzhus «Желтые жилеты»

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Предполагается, что предпринятые меры позволят сдержать дефицит бюджета Франции на уровне 3,2% в 2019 году. По словам Филиппа, государству потребуется сэкономить €1−1,5 млрд, конкретные шаги правительство собирается обсудить с парламентом.

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Марин Ле Пен выступила с критикой уступок властей Франции «желтым жилетам»

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста против повышения цен на топливо во Франции начались в середине ноября. Одна из них, сопровождавшаяся значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, прошла в Париже в первые дни декабря. 15 декабря, несмотря на уступки, на которые пошли местные власти, объявив полугодовой мораторий на повышение цен на бензин и топливо, «желтые жилеты» в пятый раз вышли на улицы. Согласно обновлённому отчёту из полицейского управления в Париже, в столице и в пригородах было задержано 179 человек, 144 из них были помещены под стражу.