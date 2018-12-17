Владивосток, 17 декабря, 2018, 09:11 — ИА Регнум. Студенты-юристы Института права Владивостокского государственного университета экономики и сервиса будут оказывать бесплатную юридическую помощь следственно-арестованным гражданам, находящимся в следственных изоляторах управления исполнения наказаний Приморского края, сообщает 17 декабря пресс-служба вуза.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали ректор Владивостокского государственного университета Татьяна Терентьева и начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю Вадим Версткин.

«Юридические консультации для студентов — это наработка практики, а для подследственных — реальная помощь, поскольку далеко не каждый человек имеет возможность обратиться за платной помощью к профессиональному юристу или адвокату, а студенты работают бесплатно. Кроме того, части нашего состава нужно повысить уровень образования, чтобы продвинуться по карьерной лестнице», — пояснил Версткин.

В свою очередь, сотрудники ГУФСИН будут проводить у студентов юридических направлений профориентационные занятия, что поможет укрепить кадровый потенциал ведомства. В рамках соглашения помимо прочего планируется выполнение совместных научно-исследовательских работ, проведение практические занятий и конференций для обмена опытом на базе учреждений УИС, а также будет создаваться учебно-методическая литература.

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