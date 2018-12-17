Кызыл, 17 декабря, 2018, 08:49 — ИА Регнум. Огонь зимней Универсиады 2019 года продолжает путешествие по городам Сибири. 18 декабря эстафета огня пройдёт в столице Тувы — городе Кызыле. Об этом ИА REGNUM сообщили в исполнительной дирекции Студенческих игр.

Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске Эстафета огня зимней Универсиады в Томске

Как уточнили в правительстве Тувы, общая протяженность маршрута в Кызыле составит 3460 метров. Факелоносцами стали студенты, волонтёры, спортсмены, руководители организаций республики. В их числе ректор Тувинского государственного университета Ольга Хомушку, мастер спорта международного класса Начын Куулар, учитель английского языка Гульнара Сибагатуллина и другие.

Как уже сообщало ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада состоится в марте 2019 года в Красноярске. Эстафета огня Студенческих игр стартовала в сентябре 2018 года в итальянском Турине. В настоящее время продолжается российский этап эстафеты. Огонь встречают в сибирских городах.

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15 декабря огонь Универсиады пронесли по Томску. Общая протяженность маршрута составила 4500 метров. В мероприятии приняли участие 26 факелоносцев.