Пекин, 17 декабря, 2018, 07:19 — ИА Регнум. Сотрудники общественной безопасности по всему Китаю провели расследования 530 ключевых случаев дорожно-транспортных происшествий за 11 месяцев 2018 года с целью улучшить меры профилактики ДТП, сообщили в министерстве общественной безопасности Китая, предаёт 16 декабря агентство Синьхуа.

ДТП

Были выбраны 530 случаев, где количество жертв ДТП находилось в диапазоне от трех до девяти. Согласно полученным данным, подавляющее большинство или 483 случая связаны с человеческим и техническим фактором, а 223 инцидента были вызваны «дырами» в обеспечении безопасности дорожного движения. Всем ответственным ведомствам было поручено устранить все возможные проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае был приговорен к смертной казни водитель, целенаправленно погубивший 15 человек. Его поведение было признано особо опасным для общества.