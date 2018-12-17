Аддис-Абеба, 17 декабря, 2018, 07:16 — ИА Регнум. Военный суд Эфиопии приговорил 66 военных к тюремным срокам от 5 до 14 лет за демонстрацию у официальной резиденции премьер-министра страны Абий Ахмеда в октябре 2018 года. Суд заявил, что демонстрация нарушает военный устав, об этом сообщает ВВС Swahili.

U.S. Navy Эфиопские военные

Полковник Мешеша Ареда, глава военного суда Эфиопии, рассказал журналистам, что суд приговорил одного военного к 14 годам заключения, а остальным 65 присудил от 5 до 15 лет заключения за нарушение воинского устава.

66 осужденных военных принимали участие в акции протеста 10 октября. Они двигались к официальной резиденции премьер-министра страны Абий, требуя, по словам правительства Эфиопии, повышения зарплат.

Однако Абий заявляет, что целью представителей вооруженных сил было приостановление реформ в стране.

С момента вступления в должность в апреле 2018 Абий проводит некоторые реформы в Эфиопии. Кроме того, Абий освободил политических заключенных, в том числе и главу оппозиции Андаргачев Тсеге, отменил приказ о чрезвычайном положении, объявил об окончании войны с Эритреей, избрал в кабинет министров 50% женщин.