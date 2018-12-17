Последствия санкций и «недальновидных решений» США для России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 17 декабря, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- Армию и флот России хотят ослабить санкциями;
- Трамп фактически отказался от расширения американского присутствия в Арктике;
- После Brexit за въезд в Евросоюз британцам придётся платить;
- Об утечке закрытых фотографий сообщили в Facebook;
- Жители России проводят у телевизора 13 часов в месяц.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.