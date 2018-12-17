Чунцин, Китай, 17 декабря, 2018, 05:20 — ИА Регнум. В результате трагедии на шахте в китайском городе Чунцин, которая произошла 15 декабря, погибли семь горняков и еще трое получили ранения, сообщает агентство Синьхуа.

В шахте

Инцидент произошел около 18:07 по местному времени, когда в результате поломки крепежного механизма вагонетки она скатилась по рельсам и опрокинулась в шахту. Семеро горняков, работавшие в шахте, погибли на месте. Еще трое получили ранения, включая серьезные. Раненые были немедленно доставлены в госпиталь. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в уезде Юньчэн провинции Шаньдун в угольной шахте произошел обвал угольных пластов, в результате чего из 22 горняков выжил лишь один.