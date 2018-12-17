Казань, 17 декабря, 2018, 04:55 — ИА Регнум.

Конституционный суд Татарии огласил вердикт по делу двух многодетных жительниц Казани, оспаривавших ряд норм муниципального порядка предоставления земли семьям, где три и более ребёнка. Оспариваемая норма фактически позволяла властям исключать семьи из очереди после однократного отказа от предлагаемой земли и увеличивать срок предоставления земли до бесконечности. Суд обязал муниципалитет «внести в действующее правовое регулирование изменения, которые обеспечивали бы надлежащие условия реализации многодетными семьями права на получение земельных участков в собственность бесплатно не позднее одного года с даты включения их в списки», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ks.tatarstan.ru Здание Конституционного суда Татарии

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Напомним, дело было заслушано месяц назад, заявителями выступили жительницы Татарии, которым в годовой срок бесплатная земля предоставлена не была. Вердикт Конституционный суд РТ огласил лишь спустя месяц.

В Казани, которая, как и Набережные Челны, входит в число городов республики, где есть проблемы со свободными и подходящими участками для многодетных семей, предоставление наделов происходит в рамках «Порядка принятия решений о предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей», который был утверждён исполкомом 6 сентября 2012 года. Претензии у заявителей возникли к пункту 4 раздела I и пункта 7 раздела II данного документа, конституционность которых они и попросили проверить.

Многодетные матери — Лилия Р. и Ольга М.— обратились в мэрию Казани с заявлениями о выделении земли ещё в 2013—2014 годах, но, несмотря на то, что «земельные участки должны были быть переданы им в порядке очередности не позднее одного года с даты включения в списки», наделы они не получили в срок. Заявительницы утверждали в своей жалобе в суд, что те положения, что они оспаривают, «допускают возможность отказа в предоставлении гражданам земельных участков в порядке очередности не позднее одного года с даты включения в списки уже после их однократного отказа от выбора земельного участка либо однократной неявки на процедуру выбора земельного участка». Лилия и Ольга посчитали, что нормы «фактически вынуждают согласиться на земельный участок на первом же предложенном выборе, поскольку отказ от него сразу повлечет освобождение органа местного самоуправления от публично-правового обязательства по предоставлению земельного участка в течение одного года».

Суд рассмотрел претензии горожанок и напомнил, что в силу республиканского законодательства многодетные семьи должны трижды приглашаться на процедуру выбора земли, и только «после их троекратного отказа или их троекратной неявки» они утрачивают законодательно гарантированное право на выдел участка бесплатно в собственность в течение года. Городские власти, ограничившие выбор одним приглашением, по мнению суда, создали «на муниципальном уровне неопределенность в вопросах реализации права многодетных семей на получение земельных участков в собственность бесплатно, поскольку уже после первого отказа заявителя от выбора земельного участка или неприбытия на процедуру такого выбора допускает возможность уклонения органами местного самоуправления от соблюдения законодательно установленного годичного срока».

Конституционный суд РТ сделал вывод, что муниципальный акт фактически изменил содержание самого права на бесплатную землю в оговоренный срок, а это «не соответствует положениям статьи 24 (часть вторая) конституции Республики Татарстан, в силу которых органы местного самоуправления обязаны соблюдать конституцию и законы Республики Татарстан». Суд также установил, что оспариваемые пункты «не соответствуют конституции Республики Татарстан, ее статьям 24 (часть вторая), 28 (части первая и вторая), 29 (часть первая) и 38 (части первая и третья».

Городским властям предписано «внести в действующее правовое регулирование изменения, которые обеспечивали бы надлежащие условия реализации многодетными семьями права на получение земельных участков в собственность бесплатно не позднее одного года с даты включения их в списки».