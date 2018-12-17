Москва, 17 декабря, 2018, 04:20 — ИА Регнум. Экстренное предупреждение МЧС о тумане и гололедице в Москве продлено на первую половину дня 17 декабря. Об этом сообщает пресс-центр столичного главка МЧС.

Gwydion M. Williams Гололедица

Синоптики Росгидромета прогнозируют в ночные часы и в первой половине дня туман с видимостью 200−700 м и изморозь. На дорогах возможна гололедица.

В МЧС рекомендуют водителям двигаться с меньшей скоростью и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Пешеходам рекомендовано обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

Как сообщало ИА REGNUM, экстренное предупреждение о тумане и гололедице действовало в Москве 16 декабря. В течение недели с 17 по 23 декабря синоптики пообещали москвичам морозы до минус 17 градусов.

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