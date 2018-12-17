Москва, 17 декабря, 2018, 03:56 — ИА Регнум. Российские граждане смогут оформить заграничные паспорта с помощью криптокабин, установленных в многофункциональных центрах (МФЦ). Такие устройства появятся во второй половине 2019 года, рассказал первый замглавы МВД Александр Горовой в опубликованном 17 декабря интервью газете «Известия».

MediaPhoto.Org Российские паспорта

Поставки специальных криптокабин ожидаются в самое ближайшее время. С их помощью в МФЦ можно будет получать биометрические заграничные паспорта, действующие десять лет, пояснил он.

По словам Горового, криптокабины появятся по всей России, при этом «губернаторы ряда субъектов идут впереди». Активно внедряют новую возможность власти Москвы.

Заявитель должен будет представить в криптокабину отпечатки пальцев, сдать документы и сделать фотографию. Затем предоставленные сведения проверяются МВД, после чего гражданину изготовят загранпаспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект об упрощенном гражданстве для иностранцев. Прежде всего, новый документ касается граждан Украины.

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