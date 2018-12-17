Москва, 17 декабря, 2018, 03:45 — ИА Регнум. В Москве в возрасте 84 лет скончался почетный директор Института философии РАН академик Вячеслав Стёпин. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Uz-203 Вячеслав Стёпин

Степин был директором Института философии в 1988—2006 годах. С 2006 года он являлся советником, почетным директором и научным руководителем учреждения. В 1999 году Степин стал президентом Российского философского общества.

Предложенные академиком Степиным концепции и понятия «дают наиболее целостное представление об истории развития и перспективах техногенной цивилизации», отмечено в некрологе. Работы ученого получили всеобщее признание, в том числе и за пределами РФ.

Похороны академика Степина состоятся 18 декабря на Хованском кладбище.

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