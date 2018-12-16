Москва, 17 декабря, 2018, 01:54 — ИА Регнум. На севере Москвы маршрутное такси подверглось обстрелу из огнестрельного оружия. Об этом сообщает «Пятый канал».

Стрельба

Инцидент произошел в районе дома 2 по улице 800-летия Москвы. Трое неизвестных обстреляли транспортное средство, повредив остекление салона, после чего скрылись с места происшествия.

Пострадавших нет. Водитель обратился в полицию. Из какого именно оружия обстреляли автобус, неизвестно. Обстоятельства ЧП выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в подъезде жилого дома на Алтуфьевском шоссе в Москве произошла стрельба. По предварительным данным, между одним из жильцов и компанией, распивавшей спиртное в подъезде, возник конфликт. Один человек был госпитализирован.

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