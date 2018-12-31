Салехард, 31 декабря, 2018, 19:43 — ИА Регнум. У правоохранительных органов Ямала 2018 год выдался богатым на события. Задержания террористов, коррупционеров и собственных сотрудников. Не обошлось без стрельбы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело

Нож, топор и совращение малолетних

Криминальная обстановка на Ямале не избежала тенденций 2018 года — в регионе «молодеет» преступность. Количество подростковых преступлений по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения») увеличилось в 2,6 раза. Об этом сообщил 24 декабря на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ответственный секретарь КДН и ЗП по ЯНАО. За девять месяцев 2018 года подростки совершили 99 преступлений, что на восемь эпизодов более, чем в 2017 году. Чаще всего подростков ловят на кражах, угонах автомобилей и распространении наркотиков, констатируют силовики.

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Подростки нападали на педагогов, сверстников, первых встречных. Ученик школы-интерната поселка Белоярск Приуральского района ЯНАО ночью напал на педагога с ножом. Инцидент произошёл в феврале. Воспитанник интерната находился в состоянии алкогольного опьянения. Директор учреждения Илья Коноплев в разговоре со СМИ попытался отрицать сам факт инцидента. Однако в пресс-службе УМВД по ЯНАО подтвердили информацию о регистрации соответствующего заявления.

Отметим, что это не первый случай разнузданного поведения учеников в школах-интернатах Ямала, где живут наряду с сиротами дети оленеводов-кочевников. В 2017 году прогремела история с нападениями на учителей подростков из поселка Гыда. Некоторые из них обучались в местном интернате.

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По сообщению СКР от 12 декабря 2018 года, перед судом предстанет воспитатель МКОУ «Тазовская школа-интернат среднего общего образования». По версии следствия, мужчина совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних в марте 2015 года и с сентября по декабрь 2017 года. Жертвами педагога, по версии следствия, стали четыре его воспитанницы, не достигших 12-летнего и 14-летнего возраста.

В апреле восьмиклассница одной из школ города Лабытнанги жестоко избила девочку из седьмого класса, нанеся ей побои ногами по различным частям тела. Избиение наблюдали около 30 человек, и снимали на видео телефона, говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД. В школу, где произошло ЧП, приезжал уполномоченный по правам детей ЯНАО Данило Трубицын. Видео с подростковыми драками в последнее время заполонили интернет. Отметим, что подобные «разборки» при массе гогочущих подростков происходили не только на Ямале. Некоторые школьники устраивают подобные кулачные бои с более слабыми детьми специально, чтобы унизить их потом в социальных сетях.

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В сентябре 16-летний подросток при угоне колёсного вездехода нанёс его владельцу множественные рубленные раны головы топором. Потерпевший чудом остался жив — ему удалось отбиться от юноши ножом. Оба были доставлены санавиацией в окружную больницу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Откат

И о полиции: трупы, вымогательства, коррупция

Несколько громких уголовных дел в 2018 году были завершены на Ямале в отношении сотрудников правоохранительных органов. К пяти годам лишения свободы в колонии общего режима был приговорён участковый из опорного пункта села Толька за смерть человека в камере предварительного заключения. Перед праздником, вечером 30 декабря 2017 года, он задержал пьяного мужчину по заявлению его сожительницы. Женщина жаловалась, что её друг дебоширит и поднимает на неё руку. Задержанного полицейский поместил в неотапливаемую камеру и оставил там до утра. На тот момент стояли морозы под минус 40 градусов. Утром полицейский обнаружил в камере окоченевший труп задержанного. В панике решил избавиться от тела, повёз его за пределы населённого пункта, но так как земля была промёрзшей, лишь прикопал труп в снегу. На расспросы сожительницы, потерявшей благоверного, участковый ответил, дескать, отправил мужчину домой, но тот, видимо, обиделся и ушёл, куда глаза глядят. Труп задержанного был обнаружен лишь 25 января 2018 года. Как выяснилось, участковый и ранее помещал задержанных в неотапливаемую камеру, но самоуправство обходилось без смертельных исходов.

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Проверка показала, что в опорном пункте полиции, где погиб мужчина, камера предварительного заключения была не приспособлена для нахождения там задержанных. Она была в срочном порядке демонтирована. К строгой дисциплинарной ответственности привлечены руководители ОМВД России по Красноселькупскому району. После трагедии в ЯНАО были проверены все помещения для содержания административно задержанных. В ненадлежащем состоянии оказались камеры предварительного заключения в сёлах Салемал, Панаевск, Новый Порт и посёлке Харп.

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Полицейским сперва инкриминировали превышение должностных полномочий и оправдали, но по настоянию прокуратуры оступившиеся правоохранители всё-таки не избежали наказания. Как сообщает надзорное ведомство, двое сотрудников отдела уголовного розыска ОМВД России по городу Новый Уренгой подозревались в применении насилия к задержанному по уголовному делу. Затем им инкриминировалось покровительство незаконной организации игорной деятельности одного из жителей города. Далее, в 2016 году, один из полицейских совместно с организатором нелегальных азартных игр зная, что человеку не грозит заключение, обратились к родственникам обвиняемого с иными сведениями, мол, наоборот, его ждёт СИЗО. Родственникам за смягчение меры пресечения было предложено заплатить 100 тыс. рублей. Этот же сотрудник уголовного розыска при обыске в его квартире оскорбил сотрудника ФСБ при исполнении. Вопреки позиции государственного обвинителя, суд сперва проявил «милость к павшим» — назначил уренгойским полицейским наказание, не связанное с лишением свободы. Кроме того, сотрудники уголовного розыска были оправданы по эпизоду с применением насилия к задержанному, а владелец подпольного казино оправдан по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр. Прокуратура Нового Уренгоя обжаловала чрезвычайно мягкий приговор. Судебная коллегия по уголовным делам суда ЯНАО в итоге отменила реабилитирующее решение. Суд апелляционной инстанции согласился с доводами обвинения. Приговор был изменён. Двум полицейским назначены сроки в год и три месяца с отбыванием в колонии-поселении каждому. Отметим, что это не первый случай, когда прокуратура ЯНАО добивается более сурового наказания оступившимся правоохранителям. В марте 2017 года к условным срокам отбывания наказания были приговорены ранее оправданные наркополицейские. Они поплатились за «выбивание» показаний из непричастного к торговле наркотиками гражданина.

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Противостоянием прокуратуры и следственного комитета называют многочисленные пересмотры дел сотрудников полиции ЯНАО в 2018 году. В конце июля надзорное ведомство автономного округа заявило о том, что поставлено на учет шесть коррупционных преступлений, укрытых следствием.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Копилка

Помимо борьбы с крупными коррупционерами, органы прокуратуры проводят планомерную работу по искоренению мелкого взяточничества среди сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД России, которым чаще всего предлагается «решение вопроса» за деньги. Однако есть обратные случаи, когда на пути нарушителей попадаются честные госавтоинспекторы, но виновным удаётся избежать наказания на стадии расследования уголовного дела. В ходе прокурорской проверки на Ямале был выявлен странный случай. Рано утром 28 января 2018 года экипаж дорожной полиции остановил пьяного водителя за рулём Lexus IS 250 2013 года выпуска. Нарушитель предложил инспектору ДПС 100 тысяч рублей. Полицейский уведомил своё руководство о факте склонения к взятке. Против водителя в СУ СКР было заведено уголовное дело за склонение к коррупционному преступлению. Но после двух месяцев следствие было прекращено в связи с отсутствием в действиях нарушителя признаков состава преступления. Следователь заявил, что предложение дать взятку было сделано пьяным водителем с целью обмана сотрудника полиции. Дескать у подозреваемого отсутствовала реальная финансовая возможность передать такую сумму. Прокуратура автономного округа увидела в действиях следователя нарушение закона, дело водителя-взяточника было направлено на повторное расследование.

В декабре 2018 года на Ямале гремели выстрелы, практически как в «лихие 90-е». В Надыме 1 декабря двое местных жителей во время ссоры расстреляли троих мужчин. Один погиб, ещё двое были доставлены в больницы с ранениями. Участники стрельбы задержаны.

А 8 декабря в одной из больниц города Ноябрьска в дежурную часть ОМВД РФ по городу поступила информация об агрессивном поведении двух пьяных, ранее судимых, пациентов стационара местной больницы. На место происшествия для разбирательства прибыл участковый уполномоченный. Нарушители попытались отобрать у полицейского оружие. Участковому, по сообщению УМВД по ЯНАО, пришлось застрелить одного из дебоширов. Якобы он применил табельный пистолет правомерно.

В начале декабря Салехардский городской суд поставил точку в многолетнем разбирательстве по делу бывшего начальника Управления Федеральной миграционной службы России по Ямало-Ненецкому автономному округуИгоря Костюка. Его приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также к штрафу в 500 тыс. рублей. Он обвинялся в том, что с корыстной целью выписывал премии подчинённым с апреля 2012 года по январь 2016 года.

«Получая денежные выплаты, сотрудники через пособников передавали начальнику заранее оговорённые денежные суммы», — сообщало СУ СКР по ЯНАО.

По версии обвинения, таким образом высокопоставленный правоохранитель присвоил свыше 7 млн бюджетных рублей. Однако в суде было доказано хищение более 4 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено в апреле 2016 года, обвинительное заключение утверждено прокурором Ямало-Ненецкого автономного округа в январе 2018 года. Бывший начальник УФМС России по ЯНАО осуждён по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение, то есть хищение вверенных денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения»).

Вместе с ним за пособничество в присвоении бюджетных денег привлечены к уголовной ответственности начальник отдела, главный бухгалтер, два заместителя начальника управления УФМС России по ЯНАО. Все четверо приговорены к условному лишению свободы на сроки от 1 года до 2 лет 6 месяцев.

В прокуратуре региона отмечают, что подсудимые вину не признали. Бывший руководитель УФМС по ЯНАО утверждает, что подчинённые сотрудники добровольно передавали ему часть полученных премий и материальной помощи, которые он тратил якобы на нужды управления.

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Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

400 млн хищений и «Тойота» в подарок

Криминальную картину на Ямале «украсили» яркие коррупционные разоблачения в отношении чиновников. Во взятке от строительной фирмы в общей сумме 450 тыс. рублей обвиняется бывший начальник отдела энергетического надзора по ЯНАО Северо-Уральского управления Ростехнадзора Сергей С.

За хищения со счета Управления судебного департамента (УСД) в Ямало-Ненецком автономном округе на общую сумму 9 млн рублей, приговорён к шести годам лишения свободы бывший главный специалист отдела финансов указанного ведомства. Чиновник «подготавливал и отправлял в Управление федерального казначейства по Ямало-Ненецкому автономному округу заявки на перечисление денежных средств со счета УСД в ЯНАО за оплату вымышленных услуг на счета своей сестры, жены, тещи и знакомого».

Директор крупного коммунального предприятия, которое исполняет муниципальные заказы, подозревается в серьёзных злоупотреблениях полномочиями. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в январе 2018 года истёк договор аренды АО «Салехарддорстроем» ряда муниципальных помещений. Однако предприятие продолжало использовать городские площади, задолжав таким образом за аренду 9 млн рублей. При проверке одного из коттеджей, который должен был сдаваться под офисы, выяснилось, что он вполне себе жилой и перестроен в уютный большой дом, где проживает директор АО «Салехарддорстроя».

Под арест попал исполняющий обязанности начальника департамента строительства, архитектуры и жилищной политики администрации города Тарко-Сале Пуровского района, которому инкриминируют получение взятки в виде оплаты за внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

В Тазовском районе ЯНАО была раскрыта цепочка злоупотреблений. Возбуждены уголовные дела против главы муниципального образования и начальника местного УВД. Приговорены к реальным срокам заключения за махинации с запчастями для спецтехники бывший директор Тазовского муниципального унитарного дорожно-транспортного предприятия и его заместитель получили три и два с половиной года заключения соответственно.

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Но самым громким коррупционным делом стал арест бывшего руководителя правительственного Фонда жилищного строительства Ямала. Экс-директору ФЖС ЯНАО вменяют хищение 400 млн бюджетных рублей в 2014—2015 годах на строительно-монтажных работах нескольких социальных объектов. Именно в этих годах Фонд получил более 40 млрд рублей. Против обвиняемого возбуждены три уголовных дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата»), объединенные в одно производство, а также его обвиняют в злоупотреблениях полномочиями. Помимо этого, после предъявления обвинения бывший руководитель ФЖС ЯНАО имитировал сердечный приступ и его, как положено, госпитализировали. Однако мужчина сбежал из стационара и был пойман на границе с Казахстаном. При нём обнаружили крупную сумму денег.

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И главным криминальным событием 2018 года стало задержание 20 пособников террористов в Новом Уренгое. Как сообщила 27 апреля пресс-служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, «спящая ячейка» собиралась устроить серию резонансных терактов в Москве и Московской области.

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В результате 17 обысков было изъято большое количество религиозно-экстремистской литературы, видеоматериалы, пропагандирующие деятельность международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также средства связи, использовавшиеся для общения с зарубежными эмиссарами.