Санкт-Петербург, 17 декабря, 2018, 00:32 — ИА Регнум. Сегодня, 16 декабря, на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге прошёл последний матч Кубка Первого канала 2018 по хоккею. Игру посетили более семидесяти тысяч болельщиков. Этот матч стал рекордным по количеству зрителей для хоккейных матчей России и СССР. Фотокорреспондент ИА REGNUM запечатлил лучшие моменты матча.

Андрей Пронин ИА REGNUM Хоккейный турнир Кубок Первого канала. Россия – Финляндия

Андрей Пронин ИА REGNUM Перед матчем

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики

Андрей Пронин ИА REGNUM Хоккейный турнир Кубок Первого канала. Россия – Финляндия

Андрей Пронин ИА REGNUM Хоккейный турнир Кубок Первого канала. Россия – Финляндия

Андрей Пронин ИА REGNUM Хоккейный турнир Кубок Первого канала. Россия – Финляндия

Сборная России выиграла матч со сборной Финляндии со счётом 5:0, выиграв домашний этап Евротура. До этого сборная России также одержала победу в матчах со сборными Швеции и Чехии.

Андрей Пронин ИА REGNUM Хоккейный турнир Кубок Первого канала. Россия – Финляндия

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики

Андрей Пронин ИА REGNUM Хоккейный турнир Кубок Первого канала. Россия – Финляндия

Андрей Пронин ИА REGNUM Хоккейный турнир Кубок Первого канала. Россия – Финляндия

Голы:

Капризов (Григоренко, Елесин), 19:00 (1:0); Токранов (Гусев, Плотников), 25:28 (2:0, бол); Нестеров (Кузьменко), 29:25 (3:0, бол); Гавриков (Барабанов, Токранов), 30:10 (4:0); Григоренко (Блажиевский, Шалунов), 55:00 (5:0)

Андрей Пронин ИА REGNUM Хоккейный турнир Кубок Первого канала. Россия – Финляндия

Андрей Пронин ИА REGNUM Хоккейный турнир Кубок Первого канала. Россия – Финляндия

Андрей Пронин ИА REGNUM Хоккейный турнир Кубок Первого канала. Россия – Финляндия