Анкара, 16 декабря, 2018, 23:57 — ИА Регнум. Официальный Вашингтон обдумывает возможность вывода войск США из Сирии. Об этом, как передает газета Turkiye, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Орел

По его словам, президент США Дональд Трамп рассказал о планах Вашингтона по Сирии главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Других подробностей по этому вопросу глава турецкого внешнеполитического ведомства не привел.

Напомним, вооруженные силы США и Турции осуществляют военное присутствие на территории Сирии без согласия официального Дамаска и без мандата ООН.

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