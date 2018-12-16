Киев, 16 декабря, 2018, 21:52 — ИА Регнум. Одним из самых новых летательных аппаратов, стоящих на вооружении Военно-воздушных сил (ВВС) Украины, являлся потерпевший крушение в Житомирской области истребитель Су-27. Об этом сообщается на странице командования Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в соцсети Facebook.

Gov.ua Су-27

«(Потерпевший крушение) Су-27 … был 1987 года выпуска и являлся одним из самых новых летательных аппаратов этого типа, стоящих на вооружении ВС ВСУ», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в Житомирской области во время выполнения планового полета потерпел крушение самолет Су-27, принадлежащий ВВС Украины. В результате инцидента погиб один человек (пилот).

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