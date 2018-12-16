Доха, 16 декабря, 2018, 21:23 — ИА Регнум. Сирию, где в пострадавших от войны районах идут восстановительные работы, нужно готовить к выборам. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в рамках 18-го форума в Дохе.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Выборы (в Сирии) должны состояться под эгидой ООН, — сказал Чавушоглу. — Правом голоса должны обладать представители всех слоев общества, а также беженцы, покинувшие страну за последние 7 лет».

По его словам, решить, кто именно должен управлять страной, должны местные жители.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, большую часть территории Сирии в настоящее время контролирует правительство Башара Асада.

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