Москва, 16 декабря, 2018, 21:19 — ИА Регнум. В издательстве «Эксмо» вышла новая книга Агаты Горай «Забыть нельзя помнить». Ушедшая в совсем молодом возрасте писательница из Киева — ей жизнь оборвалась в 33 года — стала за короткое время культовым автором у молодежи. Ею мечтой было увидеть свои книги на полках магазинов, теперь она, к сожалению, реализуется с разрешения родителей. Психологический триллер «Забыть нельзя помнить» как и первая книга — «Память без срока давности» — описывает трудный путь преодоления себя, поиск своего места женщины в непростых реалиях. В новом романе героиня побывав в тюрьме по обвинению в убийстве родителей, выходит через два года после обнаружения письма, полностью ее оправдывающего. Однако все не так просто… Повествование идет не линейно, время и события замысловато пересекаются, отношения между близкими людьми запутываются…

Eksmo.ru Агата Горай «Забыть нельзя помнить»

Агата Горай родилась в 1984 году в Украине в семье сельских учителей. После окончания школы проживала и работала в Киеве. С 2010 года она начала писать романы, но в 2017 году ее жизнь трагически оборвалась в возрасте 33 лет. В издательстве «Эксмо» вышли два ее романа — «Память без срока давности» и «Забыть нельзя помнить».