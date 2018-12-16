Киров, 16 декабря, 2018, 20:58 — ИА Регнум. В Сунском районе Кировской области столкнулись два транспортных средства — «Лада-Гранта» и ВАЗ-21 130. Об этом сообщает Управление МВД РФ по Кировской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

ДТП произошло в воскресенье, 16 декабря, на 81 км автодороги Киров-Малмыж-Вятские Поляны. В результате инцидента погибли два человека, еще пятеро получили различные травмы.

«По предварительным данным, 50-летняя женщина-водитель автомобиля «Лада-Гранта» выехала на полосу встречного движения», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

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