«Ливерпуль» одержал уверенную победу над «МЮ»
Лондон, 16 декабря, 2018, 20:52 — ИА Регнум. 16 декабря между коллективами «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Энфилд» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось победой «мерсисайдцев» со счетом 3:1.
Первый мяч на экваторе первой половины забил вингер сборной Сенегала Садио Мане, замкнув заброс Фабиньо в штрафную площадь — 1:0. Через 9 минут Джексси Лингард вновь сделал счет равным — 1:1. На 73-й минуте вышедший на замену Джердан Шакири забил победный мяч в ворота Давида Де Хеа — 2:1. В конце матча Шакири оформил дубль — 3:1.
Статистика матча («Ливерпуль"/"МЮ»)
Удары 32/6
Удары в створ ворот 10/3
Процент владения мячом 65%/35%
Нарушения правил 6/11
Поданные угловые 13/2
«Ливерпуль» набрал 45 очков и поднялся на 1-ю позицию. «Манчестер Юнайтед» с 26-ю баллами остался на 6-м месте.
Стартовые составы команд на матч:
«Ливерпуль»: Беккер, Клайн, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Фабиньо, Вейналдум, Кейта, Фирмино, Мане, Салах.
«МЮ»: Де Хеа, Линделеф, Байи, Дармиан, Рашфорд, Лингард, Янг, Далот, Эррера, Матич, Лукаку.
Главный арбитр матча: Мартин Аткинсон.
Желтые карточки: Далот — 26, Лукаку — 40.
Голы: Мане 24 — 1:0, Лингард 33 — 1:1, Шакири 73 — 2:1, Шакири 81 — 3:1.