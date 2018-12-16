Лондон, 16 декабря, 2018, 20:52 — ИА Регнум. 16 декабря между коллективами «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Энфилд» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось победой «мерсисайдцев» со счетом 3:1.

Robert Cutts Стадион «Энфилд»

Первый мяч на экваторе первой половины забил вингер сборной Сенегала Садио Мане, замкнув заброс Фабиньо в штрафную площадь — 1:0. Через 9 минут Джексси Лингард вновь сделал счет равным — 1:1. На 73-й минуте вышедший на замену Джердан Шакири забил победный мяч в ворота Давида Де Хеа — 2:1. В конце матча Шакири оформил дубль — 3:1.

Статистика матча («Ливерпуль"/"МЮ»)

Удары 32/6

Удары в створ ворот 10/3

Процент владения мячом 65%/35%

Нарушения правил 6/11

Поданные угловые 13/2

«Ливерпуль» набрал 45 очков и поднялся на 1-ю позицию. «Манчестер Юнайтед» с 26-ю баллами остался на 6-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Ливерпуль»: Беккер, Клайн, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Фабиньо, Вейналдум, Кейта, Фирмино, Мане, Салах.

«МЮ»: Де Хеа, Линделеф, Байи, Дармиан, Рашфорд, Лингард, Янг, Далот, Эррера, Матич, Лукаку.

Главный арбитр матча: Мартин Аткинсон.

Желтые карточки: Далот — 26, Лукаку — 40.

Голы: Мане 24 — 1:0, Лингард 33 — 1:1, Шакири 73 — 2:1, Шакири 81 — 3:1.