Московская область, 16 декабря, 2018, 20:39 — ИА Регнум. В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в Истринском районе Московской области проходит ретроспективная выставка «Люся Воронова», приуроченная 65-летию замечательной художницы, блестящего мастера наивного искусства Люси Вороновой. В экспозицию вошли живописные и графические произведения из коллекции Александра Воронина.

Njerusalem.ru Выставка художницы Люси Вороновой

На выставке представлено более шестидесяти произведений, охватывающих 20-летний период творчества художницы. Все ее картины Люси Вороновой, портреты, пейзажи, натюрморты отличаются своеобразием пластики и яркими цветами, но главное, они пронизаны радостным восприятием мира.

При этом критики отмечают, что ни в коем случае нельзя воспринимать работы Люси Вороновой как простота жизни, напротив, это сложный смысловой, образный и эмоциональный ряд.

Работы художницы выставлялись в Российской академии художеств, в Московском музее современного искусства, Государственном центре современного искусства, Музее декоративно-прикладного искусства, РОСИЗО и многих других.

Сама Люся Воронова так описывала творческий поиск в своем дневнике: «В каждом Человеке я ищу Человека. Люди очень разные, каждый — Космос, загадка, неожиданность. Любовь, ненависть, надежда, отчаяние, вера — бесконечны, как человечество. Беседую с самыми разнообразными людьми и ищу одну, две, три точки, возможные для диалога. Больше слушаю, и человек приоткрывает свою занавеску и открывается огромный мир маленького человека».

Выставка будет работать до 5 февраля 2019 года.