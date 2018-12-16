Барселона, Испания, 16 декабря, 2018, 20:11 — ИА Регнум. Необычную акцию протеста провели в Барселоне зоозащитники. Об этом 16 декабря сообщает Daily Mail.

Animanaturalis.org Лежачая акция

Около 30 человек, без одежды и обмазанные красной краской легли на площади Каталония в Барселоне. При этом одна из участниц акции держала плакат с надписью «Сколько жизней для одного пальто?»

Акцию организовала группа общественников AnimaNaturalis, не в первый раз уже организующая акции в защиту животных и против жестокого обращения с ними.

Данная акция, по замыслу участников, была призвана напомнить обществу о жестокости, которая, по мнению зоозащитников, стоит за меховой промышленностью.

Стоит напомнить, что подобную акцию зоозащитники провели в Барселоне два года назад, в 2016 году. Тогда акция была более массовой: в защиту животных разделись и покрыли себя красной краской около 150 человек. Зоозащитники тогда пояснили, что их обнажённые тела в краске символизируют туши животных, убитых ради меха.

Зоозащитники группы AnimaNaturalis считают, что владельцы пушных ферм, где разводят животных ради меха, совершают массовые убийства.