Киев, 16 декабря, 2018, 19:51 — ИА Регнум. Военное положение в 10 областях Украины не будет продлено в случае отсутствия «агрессии» со стороны Российской Федерации. Об этом, как передает УНН, завил президент Украины Петр Порошенко на итоговой пресс-конференции в Киеве.

Gov.ua Петр Порошенко на Донбассе

«Если не произойдет начало «широкомасштабной агрессии» (со стороны РФ) … военное положение (в 10 областях Украины) продлено не будет», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военное положение в 10 областях Украины сроком на 30 дней было введено с 26 ноября 2018 г. Причина — задержание пограничниками РФ трех судов Военно-морских сил (ВМС) Украины, совершивших провокацию в территориальных водах РФ.

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