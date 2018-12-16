Африн, Сирия, 16 декабря, 2018, 19:13 — ИА Регнум. В Сирии на рынке взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. О этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Bertramz Африн

Инцидент произошел в воскресенье, 16 декабря, в городе Африн. По последним данным, в результате взрыва погибли 7 человек, еще не менее 20 пострадали.

«7 погибли, 20 ранены», — отметил источник в центральной больнице города.

Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

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