Хасавюрт, Дагестан, 16 декабря, 2018, 19:15 — ИА Регнум. Перестрелкой закончился конфликт между четырьмя молодыми людьми в городе Хасавюрт в Дагестане. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба полиции Дагестана.

Geoffrey Fairchild Стрельба

По предварительной информации, между четырьмя молодыми людьми вспыхнул конфликт, в ходе которого один из спорщиков достал пистолет и начал стрельбу по оппонентам.

В ответ один из противников тоже достал оружие и начал отстреливаться. В результате перестрелки двое из четырёх молодых людей получили ранения. Кроме того, были ранены двое случайных прохожих, попавших на линию огня.

Все пострадавшие госпитализированы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Устанавливаются детали и причины случившегося.

Ранее сообщалось о заключении под стражу подозреваемого в убийстве росгвардейца в Дагестане.