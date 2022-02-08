Стамбул, Турция, 16 декабря, 2018, 18:54 — ИА Регнум. Власти Турции планируют в ближайшее время закупить у США партию истребителей F-35. Об этом, как передает агентство «Анадолу», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в Стамбуле.

Иван Шилов ИА REGNUM Истребитель-бомбардировщик F-35

«Анкара закупит 120 самолетов F-35 американского производства», — сказал Эрдоган.

По его словам, в Турции уже производят часть комплектующих к этим воздушным судам пятого поколения.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 2 декабря 2018 г. новый глава комитета сената Конгресса США по вооружённым силам Джеймс Инхов заявил, что власти Турции должны сделать выбор между РФ и странами Запада.

По его словам, если Анкара планирует остаться в американской программе F-35, то ей следует отказаться от получения российских ЗРК С-400.

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