Анкара, 16 декабря, 2018, 18:37 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы (ВВС) Турции нанесли удары по позициям курдского ополчения на севере Ирака. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на министерство нацобороны Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Курды

По данным военного ведомства, воздушная операция проводилась в районах Гара и Хакурк. По предварительным данным, в результате авиаударов погибли 10 представителей Рабочей партии Курдистана (РПК).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Турции признали террористической организацией Рабочую партию Курдистана, представители которой выступают за создание автономии в рамках государства.

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