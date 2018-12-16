Москва, 16 декабря, 2018, 18:38 — ИА Регнум. Один человек был спасён при тушении пожара в квартире жилого дома на севере Москвы. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Moscow.mchs.ru Пожарные

Информация о возгорании поступила на пульт Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС в 16:42 мск. В квартире жилого многоквартирного дома, расположенного в столичном районе Восточное Дегунино, произошло возгорание вещей и предметов мебели на площади 9 кв. метров.

Действуя слаженно и оперативно сотрудники пожарно-спасательной бригады ликвидировали возгорание уже к 17:16 мск.

В ходе работ по тушению пожара из квартиры был спасён один человек. Он был передан медикам для обследования.

Ранее сообщалось о пожаре в Казани, который привёл к гибели трёх человек, в том числе маленького ребёнка. По факту произошедшего начато расследование.