Тбилиси, 16 декабря, 2018, 18:03 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили после неудавшейся попытки оппозиции сорвать инаугурацию новоизбранного президента Грузии обратился к соратникам через свою страницу в соцсети Facebook и призвал всех собраться и выразить протест уже у здания парламента в Тбилиси.

Berdo Maghularia Парламент Грузии

Саакашвили уверен, что нынешняя власть очень слаба и труслива и что свергнуть ее ничего не стоит, а Саломе Зурабишвили после этого и «пинка не понадобится».

События 16 декабря он сравнил с той ситуацией, которая сложилась в Грузии после ноябрьских выборов 2003 года, и напомнил, что и в «2003 году полиция перекрыла оппозиции дорогу из Кахети в Тбилиси», но оппозиция до столицы всё же добралась и свое дело сделала.

«Сегодня мы увидели точно такую же коррумпированную, обнаглевшую полицию, карманную полицию Иванишвили. Не такой должна быть полиция Грузии. Поэтому, по моему мнению, сейчас важна консолидация всех сил. Сегодня они (нынешняя власть) очень слабы, потому что они украли выборы. Здесь ведь не простое противостояние между двумя политическими силами. Кадры, которые телекомпания «Рустави-2» раздобыла у избирательных комиссий, ясно показали, что выборы были не только куплены за счет картофеля и не только получены путем насилия, нет, реальные цифры были выданы в результате фальсификаций, вбрасывания бюллетеней, кражи голосов со стороны членов комиссий», — заявил Саакашвили.

По его словам, в современной стране европейского типа такие выборы проводиться не должны, и Грузия сегодня не должна уподобляться «Зимбабве периода Мугабе или Уганде 70-х годов, или Советскому Союзу и нынешней Туркмении, представитель которой сегодня прибыл на инаугурацию».

Он призвал всех своих соратников и сторонников собраться сегодня же на проспекте Руставели в Тбилиси и там дать ответ на действия властей.

«Как заявили лидеры объединенной оппозиции, на всё это нужно дать достойный ответ. Окончательный ответ всегда дается в Тбилиси, но для этого вся Грузия должна подняться на ноги», — подчеркнул экс-президент.

Он обратился к водителям такси и микроавтобусов и призвал их бесплатно повезти в Тбилиси всех тех жителей городов и сёл Грузии, которые пожелают принять участие в акции протеста оппозиции.

Оппозиция, которая пыталась сорвать церемонию инаугурации в Телави, объявила сбор у Гомборского перевала, откуда должна повезти своих сторонников в столицу. А в Тбилиси, у здания парламента Грузии, тем временем стал собираться народ. Пока сюда пришли те лидеры и активисты ЕНД, которые не поехали в Телави. Они ожидают прибытия соратников из разных регионов страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в Телави прошла церемония инаугурации президента Саломе Зурабишвили. Лидеры ЕНД собрали своих активистов и сторонников в центральном офисе партии и направились к месту инаугурации, чтобы на виду у зарубежных гостей выразить протест против избрания Зурабишвили. Мэрия Телави заявку на проведение акции у дворца царя Ираклия Второго, где проходила инаугурация, не удовлетворила и предложила оппозиции другое место. Для обеспечения безопасности церемонии и доставки делегаций в Телави на магистралях Грузии были введены некоторые ограничения. Поэтому направлявшихся в Кахети оппозиционеров полиция по главной трассе не пропустила и предложила воспользоваться объездным путем. Между соратниками Саакашвили и полицией на подъездах к Телави и в других районах Грузии произошли столкновения. К месту проведения инаугурации оппозицию не подпустили, и той пришлось выражать протест у въезда в город.

До начала и после окончания инаугурации часть оппозиционеров, которые находились в Телави, всё же сумела создать определенные проблемы участникам церемонии, преградив путь правительственным машинам, но полиции удалось вовремя разрядить обстановку.

Лидеры «Единого национального движения» остановились на Гомборской дороге и объявили сбор всех своих сторонников, чтобы продолжить выражение протеста в Тбилиси.

Напомним, что 28 октября в Грузии прошли выборы президента, на которых ни один из кандидатов необходимого для победы количества голосов набрать не смог, поэтому на 28 ноября был назначен второй тур, в который вышли поддержанный правящей партией «независимый кандидат» Саломе Зурабишвили и кандидат от ЕНД Григол Вашадзе. По итогам второго тура выборов президента Грузии ЦИК объявил победителем Саломе Зурабишвили. При этом данные избирательной комиссии совпали как с опубликованными сразу же после окончания голосования экзитполами, так и с данными параллельного подсчета голосов.

Тем не менее оппозиция результаты выборов не признала, а лидер ЕНД Михаил Саакашвили объявил о начале второго этапа борьбы за власть — переходе к всеобщему неповиновению. Акция протеста оппозиции в день инаугурации новоизбранного президента должна была стать узловым моментом этого этапа.