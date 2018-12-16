Козельск, Калужская область, 16 декабря, 2018, 17:30 — ИА Регнум. В Козельске Калужской области заступил на боевое дежурство первый полк ракетных комплексов «Ярс». Об этом сообщили 16 декабря корреспонденту ИА REGNUM, в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

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В ноябре 2018 года завершилось перевооружение первого полка этого соединения РВСН на ракетный комплекс «Ярс» шахтного базирования. В настоящее время, в дивизии создана инфраструктура, позволяющая обеспечить качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха, а также модернизирована система охраны ракетных полков.

Напомним, Козельское ракетное соединение — первое в Ракетных войсках стратегического назначения, которое перевооружается на новый ракетный комплекс «Ярс» шахтного базирования. С 1982 года по настоящее время на вооружении дивизии в Козельске стоят ракеты УР-100НУ.

Ранее командующий РВСН, кстати, бывший командир Козельской дивизии Сергей Каракаев сообщил, что на комплекс «Ярс» будут переоснащены четыре ракетных полка в Козельском, Йошкар-Олинском, Новосибирском и Иркутском соединениях.

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