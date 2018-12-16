Киев, 16 декабря, 2018, 15:32 — ИА Регнум. Известная израильская певица Нетта Барзилай, одержавшая победу на конкурсе «Евровидение — 2018» приступила к съемкам видеоклипа в столице Украины городе Киеве, сообщает 16 декабря издание Life.

(сс) Dewayne Barkley, EuroVisionary Победительница Евровидения 2018

По информации СМИ, певица работает на Украине не впервые, прежде ей также приходилось сниматься в рекламе некоторых сериалов.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как артистка фотографируется в заснеженном городе на фоне розовой машины.

Напомним, конкурс «Евровидение» проходит каждый год, особенностью его является тот факт, что мероприятие организовывает страна, победившая в предыдущем конкурсе. Таким образом, «Евровидение — 2019» должно состояться в Израиле.