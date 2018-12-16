Вашингтон, 16 декабря, 2018, 13:36 — ИА Регнум. Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпитал» Бретт Коннолли прокомментировал игру российского капитана команды Александра Овечкина в последних играх столичного американского клуба, его слова приводит 16 декабря The Washington Post.

(сс) Michael Miller Александр Овечкин

По словам Коннолли, Овечкин представляет собой особую угрозу для ворот соперника, когда он в себе уверен.

«Он может забросить в любую точку ворот. Это настоящий бык, который с каждым годом становится лишь лучше», — рассказал хоккеист и добавил, что у Овечкина «голод» к забиванию шайб и потому российский игрок проводит «просто адский сезон», а главное — капитан «Кэпиталз» и не думает сбавлять темп.

«Когда он играет так здорово, остаётся только смотреть и повышать собственный уровень, чтобы не отставать от него», — заключил Бретт Коннолли.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» переиграл по буллитам команду «Баффало Сэйбрз», Александр Овечкин забил в матче шайбу и стал автором победного буллита свей команды.