Лондон, 16 декабря, 2018, 13:14 — ИА Регнум. Первый в Великобритании профсоюз разработчиков компьютерных игр Game Workers Unite (GWU) был официально зарегистрирован в составе независимого профсоюзного объединения рабочих Великобритании (IWGB). Об этом сообщает пресс-служба GWU.

(сс) VanDulti Игрвой джойстик

16 декабря состоится первое собрание GWU, на котором члены профсоюза выберут официальных представителей и руководителей профсоюза.

Организация намеревается отстаивать права около 47 тысяч британцев, работающих в игровой компьютерной индустрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре на ежегодной конференции акционеров Microsoft директор Сатья Наделла сообщила, что годовой доход компании от игровой индустрии превысил $10 млрд.