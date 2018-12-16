Псков, 16 декабря, 2018, 12:39 — ИА Регнум. Межрегиональный турнир по тхэквондо на Кубок губернатора Псковской области собрал рекордное число участников. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, в универсальном спортивном комплексе «Олимп» Пскова за победу борются около 600 спортсменов.

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Участники соревнований — из Псковской, Московской, Ленинградской, Нижегородской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Коми, Карелии и Эстонии.

Лучшие тхэквондисты будут определены в нескольких возрастных категориях: юноши и девушки 10−11 и 12−13 лет, юниоры и юниорки 14−15 и 16−17 лет, мужчины и женщины 18−39 лет. Соревнования проводятся в двух видах программы: спарринги (массоги) и формальный комплекс (туль).В рамках турнира также проводится фестиваль по тхэквондо ИТФ «Кубок Александра Невского» для самых юных спортсменов в возрасте от 6 до 9 лет включительно.

Главный судья соревнований — президент федерации тхэквондо ИТФ Ленинградской области Андрей Белецкий.

Победители и призёры будут награждены медалями и грамотами, а команда, завоевавшая наибольшее количество золотых медалей, получит главный приз — Кубок губернатора Псковской области.

Отметим, что Псковская федерация тхэквондо существует уже 18 лет. Во всех клубах региона занимается более тысячи человек.