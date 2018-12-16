Сиэтл, США, 16 декабря, 2018, 12:49 — ИА Регнум. Защитник хоккейного клуба «Флорида Пантерз» Маккензи Уигар ударил клюшкой по голове линейного арбитра на матче между его клубом и командой «Торонто Мэйпл Лифс», видео, на котором запечатлено произошедшее, размещено 16 декабря на YouTube-канале SPORTSNET.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». реж Борис Дежкин. 1964. СССР Разъяренный хоккеист

Игрок остался недовольным решением судей, оставивших спорный силовой прием форварда «Торонто» Тайлера Энниса. Вначале Уигар нанес удар клюшкой по голове соперника, за что получил двойной двухминутный штраф, а затем стукнул с досады по защитному стеклу ледовой арены клюшкой. Последняя срикошетила и попала в голову линейного арбитра матча.

За свою выходку Уигар получил удаление до конца матча.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, встреча между клубами «Флорида Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифс» завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу «Флориды».