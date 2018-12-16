Москва, 16 декабря, 2018, 12:19 — ИА Регнум. В Европейском Культурном Центре в Москве проходит подготовленная совместно с Галереей RuArts выставка японского фотохудожника Нобуёси Араки «Чудовищный рай». Как и все предыдущие серии этого мастера, эта экспозиция по-своему провокационна, привлекательна и чувственна. 50 цветочных натюрмортов должны по за замыслу художника выявить красоту «женского тела и силу женского начала». Свою известность фотограф приобрел благодаря ставшей всемирно известной серии — более тысячи работ, посвященной японскому эротическому искусству кинбаку, своеобразной технике связывания женщин, что дает им необыкновенную внутреннюю свободу и «высвобождение интенсивной энергии».

(сс) Jon Blathwayt Фотовыставка

В экспозиции также входит новая видеоработа Араки: снятый с высоты самый оживленный перекресток Токио Сибуя: чудовищное столпотворение выявляет, по мнению автора, эмоциональную путаницу маленьких монстров (так кажется сверху).