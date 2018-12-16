Владивосток, 16 декабря, 2018, 13:03 — ИА Регнум. В Приморском крае завершились повторные выборы главы региона. В 20:00 по местному времени (13.00 по мск) были закрыты все 1311 постоянных участков, также завершили свою работу 262 временных пункта приёма голосов избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный бюллетень

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Итоговая явка станет известна уже только вместе с предварительными итогами голосования. К 18:00 проголосовать на избирательные участки пришли 39,57% приморцев. По последним предоставленным избиркомом региона данным, жалоб в краевую комиссию не поступало, но зарегистрировано 44 обращения. Очень много недостоверной информации о нарушениях, подчеркнул представитель ЦИК России Евгений Шевченко.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы расследуют информацию о скупке голосов за одного из кандидатов на пост главы Приморья. Возбуждено уголовное дело и даже уже задержан подозреваемый. По предварительной информации, которую ещё предстоит уточнить правоохранителям, скупка голосов шла на одном из участков во Владивостоке.

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