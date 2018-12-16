Томск, 16 декабря, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Вертолет Ми-8 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Томской области. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники экстренных службах региона.

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолет Ми-8

Вертолет совершил жесткую посадку в городе Кедровый Томской области. На его борту находились 25 человек, в основном это вахтовики-нефтяники. В результатет жесткой посадки трое пассажиров получили травмы. Им оказана амбулаторная помощь. К счастью, никто не погиб.

Причиной жесткой посадки, по предварительным данным, стала поломка шасси вертолета.

Уточняется, что вертолет Ми-8 принадлежит авиакомпании «Ельцовская».