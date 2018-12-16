Берлин, 16 декабря, 2018, 12:11 — ИА Регнум. Отец капитана футбольного клуба «Штутгарт» умер на стадионе во время игры команды его сына с клубом «Герта», проходившей в рамках 15-го тура немецкой Бундеслиги, сообщает 16 декабря Sport 24.

(сс) seabamirum Скорая помощь

Герберт Гентнер, являвшийся отцом капитана «Штутгарта» Кристиана Гентнера, почувствовал себя плохо во время матча с «Гертой» в то время, когда он наблюдал за игрой на трибунах стадиона «Мерседес-Бенц арена» в Берлине. Находившиеся здесь же врачи пытались помочь мужчине, однако спасти его не удалось. Как позднее сообщила пресс-служба футбольного клуба «Штутгарт», отец Кристиана Гентнера умер прямо на стадионе вскоре после окончания матча с «Гертой». Причина смерти не сообщается.

Руководство штутгартского клуба и ещё нескольких клубов немецкой Бундеслиги принесли Кристиану Гентнеру свои соболезнования в связи с кончиной отца. Также это сделал защитник команды «Бавария» Жером Боатенг.

Отметим, матч между «Штутгартом» и «Гертой» закончился со счетом 2:1 в пользу «Штутгарта».