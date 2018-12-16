Москва, 16 декабря, 2018, 11:42 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил своего коллегу Нурсултана Назарбаева с Днём независимости Казахстана. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

В своем поздравлении российский лидер отметил впечатляющие успехи, которых удалось достичь Казахстану в области экономического, социального и научно-технического развития.

Кроме того, Путин подчеркнул конструктивную роль Казахстана в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня. Российский лидер особо отметил роль Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН в рамках астанинского процесса по сирийскому урегулированию.

Владимир Путин также высоко оценил партнёрские отношения России и Казахстана.