Цюрих, Швейцария, 16 декабря, 2018, 11:50 — ИА Регнум. Один человек погиб и 44 пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в кантоне Цюрих в Швейцарии. Об этом 16 декабря сообщила полиция кантона на своей странице в соцсети Twitter.

(сс) Annie Spratt В салоне автобуса

По предварительной информации, рейсовый автобус попал в ДТП совершая поездку из Генуи в Дюссельдорф. Примерно в 06:15 мск автобус с пасажирами врезался в стену. Причины и обстоятельства произошедшего не сообщаются, на месте аварии работают спасатели, полиция и медики.

Состояние троих пострадавших оценивается медиками как тяжёлое.

Также сообщается, что в ДТП пострадали десять граждан России.

На данный момент шоссе перекрыто в обоих направлениях. Полиция обратилась к водителям с просьбой объезжать место аварии по дополнительным дорогам.

Ранее сообщалось о пяти погибших в результате ДТП в Башкирии, где произошло столкновение двух легковых автомобилей.