Сиэтл, США, 16 декабря, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Хоккеисты клуба «Флорида Пантерз» переиграли в овертайме команду «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 16 декабря Матч ТВ.

(сс) Ines Hegedus-Garcia Хоккейный матч

Матч проходил на домашнем льду «Флориды» и закончился со счетом 4:3 победой хозяев в овертайме. Первой звездой матча стал российский нападающий «Флориды» Александр Барков, который оформил хет трик в матче (20-я, 57-я, 64-я минуты), причем последняя шайба стала победной для его команды. Также одной шайбой отметился у хозяев на 29-й минуте Юбердо.

У гостей голами отметились Таварес (51-я) и оформивший в матче дубль Митчелл Марнер (57-я и 59-я).

Также другой российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов отметился во встрече результативной передачей.