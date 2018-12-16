Екатеринбург, 16 декабря, 2018, 09:33 — ИА Регнум. В центре Екатеринбурга впервые за много лет установили живую ёлку. Она стоит на площади 1905 года, где сейчас возводят новогодний городок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Комаров ИА REGNUM Ёлка в Екатеринбурге

Срубили её в лесах возле города Михайловска. Высота ёлки достигает 21 метра.

С её доставкой до места возникли проблемы. Привезти «лесную красавицу» собирались ещё в конце прошедшей недели, но доставили лишь в середине нынешней. К настоящему времени она уже установлена.

Отметим, с середины нулевых годов в Екатеринбурге не ставили живую ёлку. Вместо неё использовался огромный металлический конус, лишь отдалённо напоминающий ёлку.